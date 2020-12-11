Варшава, , 14:18 — REGNUM В управлении польской полиции сообщили, что в четверг 10 декабря два жителя Польши умерли от переохлаждения на улице. С 1 ноября таких случаев в Польше зафиксировано уже шесть. Об этом передает Polskie Radio 24.

Правоохранитель, как и каждый год осенью и зимой, призывали граждан одеваться соответственно погоде и не согреваться алкоголем. В случае сильного замерзания без возможности согреться или укрыться в более теплом месте граждан призвали звонить по номеру службы экстренной помощи.

В полиции также отметили, что чаще всего от переохлаждения умирают мужчины. Вероятно, это может быть связано с более легкомысленным отношением к собственному здоровью. По мнению полицейских, для мужчин также более характерно «согреваться» алкоголем.

В наибольшей физической опасности в Польше в холодное время года находятся также бездомные и лица, ведущие асоциальный образ жизни.