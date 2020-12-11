Черкесск, 11 декабря 2020, 14:13 — REGNUM В результате взрыва у здания ФСБ в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии пострадали шесть человек, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Отмечается, что взрыв устроил смертник, подъехавший к месту происшествия на автомобиле.
Неизвестный ворвался во двор и бросился к сотрудникам ФСБ, находившимся на территории, после чего прогремел взрыв. Сам злоумышленник погиб.
Также сообщается, что совершивший взрыв мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудниками ФСБ был задержан мигрант одной из стран Центральной Азии, планировавший взорвать одно из административных учреждений Москвы.
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