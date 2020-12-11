Глазов, Удмуртия, , 14:00 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел молодого человека и девушки в одной из гаражей на территории Глазова. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По данным следователей, утром 9 декабря в полицию Глазова обратился местный житель, сообщив о том, что в гаражном кооперативе «Заря» в одном из боксов всю ночь работал двигатель автомобиля, двери гаража при этом были закрыты, на зов никто не отзывался.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в гараже автомобиль с работающим двигателем, в нем находились тела 24-летнего мужчины и 18-летней девушки без видимых телесных повреждений. В СУ СКР отметили, что предварительная причина смерти — отравление выхлопными газами.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Предпринимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге 11 октября в гараже частного дома произошёл хлопок газа, в результате которого погиб 47-летний мужчина и был тяжело травмирован его 65-летний знакомый.

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