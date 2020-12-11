Самара, , 13:47 — REGNUM Депутат в Самаре подозревается в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый депутат Совета депутатов Советского района Самары купил для сбыта наркотик мефедрон массой около 311,05 грамма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере.

Расследование дела продолжается.

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