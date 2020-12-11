Каа-Хемский район, Тува, , 13:37 — REGNUM В Туве перед судом предстанет 30-летняя местная жительница по обвинению в причинении смерти по неосторожности 3-месячного ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 сентября в частном доме посёлка Каа-Хем. По данным следствия, родители уложили младенца спать на своей кровати.

«Во время сна женщина придавила органы грудной клетки и живота, воспрепятствовав тем самым свободному дыханию новорожденного сына. Согласно заключению экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, возникшей от сдавления органов груди и живота», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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