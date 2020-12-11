Черкесск, , 13:32 — REGNUM Шесть человек получили различные травмы в результате взрыва, устроенного неизвестным мужчиной возле здания ФСБ в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает 11 декабря «Пятый канал».

Все пострадавшие — сотрудники силового ведомства, гражданских лиц среди пострадавших нет. Злоумышленник погиб при взрыве.

Он приехал к зданию в селе Учкекен на машине, вышел из него и ворвался во двор. Взрыв произошёл, когда он приблизился к сотрудникам ведомства, уточняют «Известия».

Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии возле здания ФСБ произошел взрыв