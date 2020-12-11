Уфа, , 13:04 — REGNUM У КамАЗа оторвало колесо на трассе в Башкирии. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло 9 декабря в Туймазинском районе.

По предварительным сведениям, на 1334 км трассы М5 у КамАЗа на ходу оторвало колесо. Это создало помеху другим участникам дорожного движения. В результате чего грузовой автомобиль Renault с автоцистерной, в которой находился карбамидоформальдегидный концентрат, съехал в кювет и там опрокинулся.

По словам спасателей, водители этих автотранспортных средств остались в живых. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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