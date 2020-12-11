Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону в социальных сетях сообщили о новой коммунальной аварии, из-за которого образовалась пробка. Течь дали инженерные сети в районе моста на улице Текучёва.

«В Ростове [произошёл] очередной крупный прорыв у Текучёвского моста. Движение со стороны Западного [жилого массива] затруднено. Со слов очевидцев, затор начинается в районе кольца на [пересечении улиц] Ерёменко и Мадояна», — уточнили авторы видео.

ИА REGNUM сообщало, что ранее власти назвали причину возникновения коммунальный аварий. Это износ инженерных сетей и неблагоприятные погодные условия.

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