Вологда, , 12:50 — REGNUM На вологодском предприятии зафиксирована массовая гибель телят. Об этом со ссылкой на местную ветеринарную станцию сообщает «Вологда регион».

По данным СМИ, с начала года на предприятии в Надеево скончались 183 животных, из них только 12 — коровы, остальные — телята.

«Ни одна из 12 коров не умерла от голода, это естественный процесс. Что касается телят, это обычная статистика — как и здесь, в любом хозяйстве порядка 10 процентов всех живорожденных телят умирают в течение первых четырех недель жизни. Причины разные, например, болезни желудочно-кишечного тракта. Статистически на этом предприятии нет отклонений от нормы», — рассказал начальник Вологодской районной станции по борьбе с болезнями животных» Олег Болдырев.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая гибель крупного рогатого скота зафиксирована в Пермском крае: погибли 78 животных: 25 коров и 53 телёнка.