Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который, требуя со знакомого мастера по ремонту обуви вернуть 5 млн рублей некоего долга, прострелил ему бок. Однако пострадавший сумел вытолкать нападавшего и вызвать полицию. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в обувной мастерской 10 декабря. Около трех часов дня в полицию поступило сообщение от 53-летнего мужчины, который рассказал, что в его мастерскую по ремонту обуви во дворе дома 61/1 по проспекту Космонавтов пришел 60-летний знакомый.

Мужчина был вооружен ружьем и требовал вернуть 5 млн рублей, угрожая расправой. Однако денег таких у заявителя не было, тогда злоумышленник выстрелил в потолок, а затем в бок оппоненту.

«Пострадавший самостоятельно обратился в скорую помощь после чего в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи был отпущен», — уточнили в ведомстве.

Нападавшего удалось задержать по горячим следам в этот же день в 20:00 у дома 14/6 по проспекту Юрия Гагарина. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Отметим, в СМИ появилась видеозапись с камеры наружного наблюдения с места произошедшего. Пользователей интернета удивило хладнокровие потерпевшего, который не только не испугался первого «предупредительного» выстрела в стену, но и после того, как пуля задела его, смог оказать сопротивление и обезоружить агрессора.

Видео: Телеканал «78».