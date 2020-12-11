Джакарта, , 12:37 — REGNUM Судья Верховного суда Индонезии Дуду Дусвара скончался от коронавиурса, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Известно, что Дуду Дусвара скончался в больнице города Бандунг. Сообщается, что судья потерял сознание, когда вошел в отделение неотложной помощи.

Дуду Дусвара был назначен судьей Верховного суда в 2011 году. Он известен как один из трех первых судей, занимающихся вопросами коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте подтвердили 149 018 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Индонезии выявили почти 150 тысяч носителей коронавируса