Гомель, Белоруссия, , 12:54 — REGNUM Жительница Гомельского района Белоруссии, которая мешала движению автомобиля с членами избирательной комиссии в августе этого года, лишена свободы на 12 месяцев. Такой приговор вынес районный суд, сообщает 11 декабря пресс-служба белорусской генпрокуратуры.

Ночью 10 августа 25-летняя женщина воспрепятствовала движению автомобиля с членами избиркома. Она влезла на капот машины и ударила по ней руками и ногами, в том числе по крыше и лобовому стеклу, по меньшей мере 20 раз.

Женщину осудили за хулиганство по части 1 статьи 339 УК Белоруссии. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты начались в Белоруссии в августе после президентских выборов. По данным белорусского ЦИК, победил на них действующий глава государства Александр Лукашенко.