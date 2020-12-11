Пролетарский район, Ростовская область, , 12:35 — REGNUM В Пролетарском районе Ростовской области полицейские нашли украденного весной верблюжонка. Предполагаемый преступник задержан. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 11 декабря.

Шестидневного детёныша похитили из государственного природного заказника «Горненский» в апреле 2020 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Предполагаемым преступником оказался 30-летний житель Усть-Донецкого района. Верблюжонка он продал местному предпринимателю, который о похищении не знал. В настоящее время животное вернули в заказник. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.