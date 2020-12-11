Амстердам, , 12:22 — REGNUM Пресс-секретарь Департамента полиции Северных Нидерландов Венди Будевейн прокомментировал взрывы в магазинах польской торговой сети Biedronka, которые произошли в разных городах Нидерландов примерно в одно и то же время. Об этом передает Onet.pl.

«По имеющейся на данный момент у полиции информации, недавние нападения на магазины, торгующие польскими товарами, не были направлены против поляков или против польской общины в Нидерландах», — заявил Венди Будевейн.

Представитель местной полиции сообщил, что в ведомстве осознают, что представители польской общины взволнованы данными событиями. «Конечно, расследование всё ещё продолжается. У нас есть несколько свидетелей, мы ищем других, мы также всё еще проверяем записи с камер наблюдения», — сказал Будевейн.

Пресс-секретарь также добавил, что полиция усилила патрулирование в районе польских супермаркетов. «Конечно, мы не можем следить за ними 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но мы уделяем больше внимания любому подозрительному поведению, а также призываем жителей немедленно звонить по номеру 112, если они заметят что-то необычное», — отметил он.

Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря в нидерландских городах Хисвейк и Аалсмеер с разницей в один час произошли взрывы в магазинах польской компании Biedronka. Сотрудники полиции выясняют, есть ли связь между взрывами. Здания магазинов выгорели. В Аалсмеере обгорела также квартира, находящаяся на втором этаже жилого дома, первый этаж которого арендовал магазин. Никто не пострадал.