Шелехов, Иркутская область, , 12:19 — REGNUM Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск региональной прокуратуры, потребовавшей изъять из незаконного владения объект федерального недвижимого имущества. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, речь идёт выявленным в Шелехове факте использования коммерческой организацией федерального объекта в отсутствие законных оснований.

«Установлено, что организацией для хранения автотранспорта и различных материалов занято помещение в городе Шелехов, которое является собственностью Российской Федерации. Объект использовался организацией без соответствующего разрешения и документации, а также с грубым нарушением требований федерального законодательства», — пояснили в прокуратуре.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения прокуратуры области в Арбитражный суд Иркутской области с иском об истребовании объекта недвижимого имущества из незаконного владения.