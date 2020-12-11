Иркутск, , 12:09 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, температура воздуха в ближайшие сутки, 12 декабря, резко понизится.

При небольшом снеге и ветре, порывы которого могут достигать 11 метов в секунду, ночью столбик термометра отпустить до —22,-27ºС. При прояснении похолодает до -32,-37ºС.

В Катангском, северо-восточных, Киренском и Усть-Кутском районах ночью будет — 33,-38ºС, местами — 43,-48ºС, днём — 23, — 28º, местами — 33,-38ºС.

Оперативные группы будут следить за безопасностью водителей на трассе и при необходимости готовы оказать им экстренную помощь, обещают спасатели.