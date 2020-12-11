Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о смертельной аварии с участием автобуса и пешехода. Водитель маршрутного автобуса «ПАЗ» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Маршрутное такси «ПАЗ» Дарья Драй © ИА REGNUM

ДТП произошло в четверг, 10 декабря, около семи часов утра у дома 20 по улице Двинской. Водитель маршрутного автобуса — 53-летний гражданин одной из среднеазиатских стран, при заезде на автобусное кольцо совершил наезд на пешехода, женщину 1947 года рождения, переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — уточнили в Главке МВД.

Водитель автобуса задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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