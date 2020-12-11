Архангельск, , 11:55 — REGNUM В Архангельске после обрушения потолка в школе возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, ЧП произошло 20 ноября — во время урока на учеников 10 класса обрушилась часть потолка, двое подростков получили травмы. По предварительным данным, причиной обрушения стали ремонтные работы, которые велись на крыше во время занятий.

«Предварительно установлено, что работы, выполняемые по контракту индивидуальным предпринимателем, и оказываемые образовательным учреждением услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — заявили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.