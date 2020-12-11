Иркутск, , 11:58 — REGNUM Из-за срабатывания датчика технической неисправности пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании S7 и следовавший по маршруту «Иркутск — Новосибирск», был вынужден вернуться в аэропорт отправления. Об этом 11 декабря сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре.

«В 13:00 (8:00 мск) при выполнении полета капитан доложил о неисправности механизма крыла и принял решение о возврате в аэропорт вылета в Иркутск», — приводит «Интерфакс» сообщение прокуратуры.

Также там уточнили, что самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Иркутска В 13:22 (08:22 мск) и что никто в результате этого не пострадал. При этом отмечается, что борту воздушного судна было пять членов экипажа и 75 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в штате Висконсин подтвердили гибель пилота разбившегося во время тренировочного полета истребителя F-16.