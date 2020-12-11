Горно-Алтайск, , 11:52 — REGNUM В Республике Алтай вновь регистрируют летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались два человека.

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Среди них жительница Горно-Алтайска, которой было 45 лет, и 62-летний мужчина из Улаганского района. Отмечается, что у обоих были диагностированы коронавирусная пневмония, а также ряд тяжёлых сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 126 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 120 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — отметили в оперштабе.

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