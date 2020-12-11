Кызыл, , 11:38 — REGNUM Следователи в Туве разбираются в обстоятельствах смерти 36-летней жительницы Кызыла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Предварительно установлено, что администратор медицинского центра 27 октября ввела пациентке лекарственный препарат «Цефтриаксон», разведённый 10-процентным раствором лидокаина. При этом медработник не провела пробы на переносимость.

«В результате указанных действий наступила смерть потерпевшей на месте происшествия. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила от токсического действия лекарственных препаратов», — отметили в ведомстве.

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