Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону возобновил работу рынок, на территории которого 6 декабря вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

«Cгоревшие первые два ряда огородили забором, остальные — средние и последние — заработали в обычном режиме», — поделилась участница паблика «Ростов главный».

ИА REGNUM сообщало, что прокуратурой Ростовской области проводит проверку в связи с крупным пожаром на рынке «Классик» в Аксайском районе. По предварительным данным, огонь вспыхнул в павильонах с пиротехникой из-за аварийного режима электропроводки. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. метров.

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