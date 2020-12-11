Москва, , 11:28 — REGNUM В Москве следователи возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребёнка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по столице.

Следствие располагает информацией о преступлениях, которые совершались с сентября по декабрь 2020 года. Педагог дополнительного образования одной из школ на западе столицы, по версии СК, совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

В правоохранительные органы обратились родители девочки, которым ребёнок рассказал о случившемся. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение.

Расследование по уголовному делу продолжается, следствие выступит с ходатайством об аресте обвиняемого.