Тюмень, , 11:08 — REGNUM В Тюмени мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына. Трагедия произошла на даче 10 декабря 2020 года, сооб щает СУ СКР по Тюменской области.

Установлено, что на дачном участке в садовом товариществе Тюмени между 58-летним отцом и его 32-летним сыном вспыхнула ссора. Обвиняемый выстрелил в сердце сына из охотничьего ружья.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемый задержан. Суд в ближайшее время вынесет решение об избрании ему меры пресечения.