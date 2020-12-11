Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:56 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве двухлетнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Напомним, что 9 декабря во дворе частного дома в Куйбышевском районе Новокузнецка было обнаружено тело двухлетнего мальчика. По подозрению в убийстве ребёнка задержана супружеская пара — бабушка и дедушка мальчика. Было возбуждено уголовное дело.

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«Прокуратурой области расследование данного дела взято на контроль, — уточнили в ведомстве. — Кроме того, прокуратурой Куйбышевского района Новокузнецка организована проверка в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тело ребёнка обнаружили его родители, которые приехали забрать сына. Они обнаружили в доме одежду мальчика, но самого ребенка в помещении не было. В это время бабушка с дедушкой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тело малыша родители обнаружили на придомовой территории в снегу.