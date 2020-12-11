Хельсинки, , 10:35 — REGNUM По заявлению Национального контроля за радиационной безопасностью Финляндии, 10 декабря на одном из блоков атомной электростанции «Олкилуото» в западной части страны произошел «серьезный инцидент». Но угрозы для людей и окружающей среды нет. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Обстановка в «Олкилуото» в настоящее время стабильная, блок, на котором произошла авария, находится под контролем. Утечки радиоактивных веществ в окружающую среду не было», — говорится в сообщении ведомства. Там также подчеркнули, что эвакуироваться или принимать таблетки йода нет необходимости.

По словам министра здравоохранения Айно-Кайса Пеконен, местные власти повысили уровень готовности к эвакуационным и медицинским действиям. «Сейчас за ситуацией на электростанции следят около 70−80 человек, рабочие не подверглись радиационному воздействию», — подчеркнул министр.

По предварительным данным, на АЭС повреждена система очистки воды. Сработала сигнализация, и здание щита было изолировано. В настоящее время станция готовится к режиму «Холодный останов».

Электростанция в «Олкилуото» расположена в районе острова Эурайоки, примерно в 100 км к северу от города Турку. Два её реактора с 1970-х годов вырабатывают около 16% электроэнергии, потребляемая в Финляндии.