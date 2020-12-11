Краснодар, , 10:40 — REGNUM Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который подозревается в убийстве 26-летней женщины и ее девятилетнего брата, возбудило Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю в отношении 32-летнего жителя города Армавира возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее девятилетнего брата с особой жестокостью (ч. 2 ст.105 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по версии следствия, 10 декабря 2020 г. между подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности, во время которого мужчина нанес женщине большое число ударов в голову и этим убил.

Кроме этого, считают следователи, после этого подозреваемый приехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей, а затем уехал в поселок Джубга Туапсинского района, в котором оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

Помимо этого, уточняется, что в данный момент на месте преступления работают сотрудники СК РФ по региону, которые проводят необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор доказательственной базы и установление местонахождения подозреваемого.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СКР по краю. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что тела 30-летней женщины и 34-летнего мужчины были обнаружены в салоне автомобиля на грунтовой дороге у села Высокое Сараевского района Рязанской области.