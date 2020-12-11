Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM В Ростове-на-Дону за последние несколько дней произошло несколько десятков коммунальных аварий. Причиной их возникновения власти назвали износ сетей и погодные условия, передаёт ИА REGNUM.

«Основная причина — износ сетей. Также на повышение уровня аварийности влияют погодные условия. Во время оттепелей и заморозков от резких перепадов температур слои грунта могут двигаться из-за того, что содержащаяся в нём вода замерзает и тает, земля от этого может проседать, а пролегающие на глубине трубы — смещаться и испытывать неравномерную нагрузку на разных участках», — уточнили в мэрии.

Власти отмечают, что нештатные ситуации объективно неизбежны, однако устранять аварии удаётся оперативно.

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