Нижнеудинск, Иркутская область, , 10:26 — REGNUM Власти Иркутской области оповестили о решении проблем с отоплением, возникших накануне, 10 декабря, по ул. Некрасова в Нижнеудинске. Как следует из сообщения пресс-службы областного правительства, без тепла пришлось оставить сотни жителей вследствие пожара, произошедшего в котельной.

Данное ЧП потребовало отключения от теплоснабжения трёх многоквартирных домов, в которых проживает 480 человек, двух магазинов и административно-бытового здания. В тушении огня принимали участие 13 человек и три единицы техники.

Первоначально теплоснабжение домов было восстановлено с пониженными параметрами. Сегодня, 11 декабря, планируется выход котельной на штатный режим. В настоящее время температура теплоносителя на подаче в жилые дома составляет плюс 56 градусов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одна коммунальная авария произошла 2 декабря Иркутске. Тогда из-за повреждения трубы без тепла остались 109 жилых домов и два социальных объекта.

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