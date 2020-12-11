Донецк, , 10:15 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки один раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 декабря рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило один раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при обстреле применялся гранатомет и что огонь велся со стороны ВСУ по окрестностям Ясиноватой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в СЦКК сообщили, что представители силовых украинских ведомств утром 11 декабря обстреляли из минометов направление села Спартак, расположенного к северу от Донецка.