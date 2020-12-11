Донецк, , 10:02 — REGNUM Представители силовых украинских ведомств утром 11 декабря вели минометный огонь в направлении села Спартак, расположенного к северу от столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) — Донецка. Об этом 11 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел был зафиксирован в 08:05 (совпадает с мск).

«В направлении населенного пункта Опытное населённого пункта Спартак выпущено 6 мин калибра 82 мм», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 08:50 в направлении населенного пункта Марьинка — города Донецка (пос. ш-ты «Трудовской») было выпущено две гранаты из РПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что количество обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ с начала действия допмер по усилению и контролю режима прекращения огня (с 27 июля 2020 г.) достигло 199.