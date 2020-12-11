Тункинский район, Бурятия, , 09:58 — REGNUM Верховный суд Бурятии оставил без удовлетворения жалобу осуждённого в совершении ДТП, в котором погибли пять человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры, трагедия произошла в декабре 2018 года на дороге в Тункинском районе.

35-летний водитель превысил скорость, после чего выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, в котором ехали пять человек. Все они в результате скончались на месте.

Позже выяснилось, что виновником аварии стал старший участковый уполномоченный, ехавший по служебным делам. Вместе с ним в машине ехал местный житель, который получил тяжкие вред здоровью.

Было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель двух и более человек. Судья приговорил его к 7 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Осуждённый пытался оспорить решение суда, однако Верховный суд оставил его в силе.

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