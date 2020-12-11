Джакарта, , 09:50 — REGNUM Десятки домов в округе Кунинган провинции Западная Ява разрушены в результате землетрясения магнитудой 4,2, cообщает Detik.

По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями, в результате землетрясения были повреждены 23 дома.

Помимо жилых домов, пострадали также два объекта инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Битунге индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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