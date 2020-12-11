с. Ильинка, , 09:48 — REGNUM Очередной случай жестокого обращения с детьми произошёл в Забайкалье: в результате черепно-мозговой травмы погиб годовалый житель в села Ильинка Читинского района. По данным регионального СУ СК РФ, в убийстве малолетнего подозревают 40-летнего отца мальчика.

По имеющимся у следствия данным, 9 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына рукой по голове. От полученной травмы ребенок скончался через непродолжительное время. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее факт жестокого обращения с детьми выявили сотрудники ГУ МВД по Забайкальскому краю в Могочинском районе: более года 29-летний житель поселка Ключевский в воспитательных целях избивал своих детей в возрасте семи и восьми лет, запирая их в холодной комнате на длительное время, оставляя без воды и еды.

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