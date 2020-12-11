Степанакерт, , 09:09 — REGNUM Столкновение с «Уралом» российских миротворческих сил совершил, выехав на полосу встречного движения, легковой автомобиль в столице Нагорного-Карабахской Республики — Степанакерт. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны России.

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«10 декабря на въезде в Степанакерте легковой автомобиль под управлением гражданского лица в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем повышенной проходимости «Урал» российского миротворческого контингента», — рассказали в оборонном ведомстве РФ.

Также в Минобороны уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал и добавили, что в настоящее время ведётся установление причин ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что свыше 37 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах при содействии российских военных из миротворческой группировки