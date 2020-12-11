Барнаул, , 09:03 — REGNUM Жителя Барнаула обвиняют в контрабанде военной техники. Подробности уголовного дела сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

По данным следствия, приобретя у неустановленных лиц прицел гранатометный оптический ПГО — 7В и оптический прицел ПУ Т — 3 (они предназначены для гранатомета РПГ-7 и для артиллерийских систем калибра 23 мм.), мужчина решил заработать. Продажу данной военной техники он намеревался осуществить посредством торговой площадки Ebay.com.

«В дальнейшем, в целях незаконного перемещения через таможенную границу вышеуказанной военной техники, в отделении почтовой связи обвиняемый сформировал международные почтовые отправления, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров и их стоимости, после чего отправил прицелы покупателям», — пояснили в прокуратуре.

Противоправные действия в магистральном сортировочном центре пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Объявление предъявлено в рамках части 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники»).