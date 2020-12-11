Новосибирск, , 09:01 — REGNUM Новым заведующим новосибирской детской туберкулезная больницы назначена Татьяна Крошина. Об этом было объявлено на пресс-конференции в правительстве региона сегодня, 11 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее стало известно, что медсёстры больницы жестоко обращались с малолетними пациентами, в том числе «наносили им удары ладонями по частям тела».

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По словам заместителя министра здравоохранения региона Андрея Лиханова, в областной туберкулезной больнице прошла комплексная межведомственная проверка. Ситуация находится на особом контроле министерства здравоохранения и уполномоченного по правам ребенка. Среди принятых решений — увольнение заведующей филиалом, понижение в должности ряда ответственных сотрудников, а также увеличение штатного расписания.

Новая заведующая детского филиала Татьяна Крошина, в свою очередь, отметила, что одна из первостепенных задач — максимальное улучшение качества пребывания детей.