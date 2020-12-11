Улан-Удэ, , 08:40 — REGNUM Правоохранители в Бурятии нашли 12-летнюю девочку, которая 9 декабря ушла в школу и не вернулась. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Мать школьницы обратилась в полицию с заявлением об исчезновении на следующий день, 10 декабря. Девочка была объявлена в розыск. В результате в тот же день её нашли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

«Девочка была обнаружена в компании друзей на улице Тулаева и пыталась убежать от правоохранителей. С ней всё в порядке», — отметили в ведомстве.

В настоящее время полиция устанавливают обстоятельства и причины её исчезновения, а также местонахождение в период розыска.

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