Уфа, , 08:46 — REGNUM Грузовик «Howo», груженый песчано-гравийной смесью, опрокинулся на припаркованные автомобили в Уфе. Об этом 11 декабря сообщает ГИБДД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла ближе к вечеру 10 декабря в Советском районе Уфы.

По предварительной информации, груженый песчано-гравийной смесью грузовик «Howo», за рулем которого находился 56-летний местный житель, на ул. Вокзальная спускался с ул. Карла Маркса. Предположительно, в этот момент он столкнулся с остановившимся на перекрестке автомобилем «Volkswagen Golf». После ДТП грузовик опрокинулся на припаркованные автомобили «Renault Logan», «Лада Приора», «Daewoo Gentra», «Volkswagen Polo».

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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