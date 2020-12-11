Кызыл, , 08:30 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о серьёзных успехах в деле борьбы с наркопреступлениями. Так, по его словам, за последние 15 лет площадь дикорастущей конопли в регионе снизилась в десять раз, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нашу республику неоправданно представляют рассадником наркоторговли и наркопотребления. Когда-то на Туву навесили ярлык наркопреступности», — отметил глава.

Однако к настоящему времени республика вышла на второе место в рейтинге регионов Сибири, «где ведётся борьба с наркопреступлениями». В результате Тува, по мнению главы, стала выглядеть гораздо благоприятнее. Этому способствует также то, что здесь нет крупных городов.

«Преступникам легко раствориться в крупных мегаполисах, а в наших условиях им трудно работать на виду. Так что, как говорят наркополицейские, тревожные звоночки иногда звучат, но массового вовлечения в наркоторговлю ни населения, ни молодежи у нас нет», — отметил он.

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