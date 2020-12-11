Тункинский район, Бурятия, , 08:22 — REGNUM В Бурятии на реке Китай под лёд провалилась машина, на которой ехали трое жителей Иркутска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, инцидент произошёл накануне, 10 декабря вечером.

Водителю с двумя пассажирами удалось самостоятельно выбраться из машины, однако выйти к населённому пункту не смогли, поскольку были дезориентированы. Кроме того, они насквозь промокли. Поэтому они позвонили в спасательную службу.

«Когда спасатели прибыли на место, пострадавшие уже развели костер и частично обсушили верхнюю одежду. Работники БРПСС вывезли людей из труднодоступной местности в населенный пункт Монды. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии», — отметили в агентстве.

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