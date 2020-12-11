Уфа, , 08:19 — REGNUM Автомобиль опрокинулся в Башкирии. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло поздно ночью 10 декабря в Краснокамском районе. Автомобиль «Багдан», за рулем которого находился 41-летний житель Нефтекамска, на 6 км автодороги Большой Кельтей-Куяново съехал в кювет и там опрокинулся.

Сообщается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что 10 декабря на дорогах Башкирии произошло 18 ДТП, в которых погибли два человека, еще 18 человек получили травмы.

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