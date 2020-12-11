Кабанский район, Бурятия, , 08:11 — REGNUM 10 декабря, около 22:19 часов вечера на территории Кабанского района Бурятии в акватории Байкала произошло очередное землетрясение магнитудой 4,9. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

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"Толчки ощущались от 2 до 3 баллов в г. Улан-Удэ, а также в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском и Селенгинском районах», — отметили в управлении.

Спасатели, а также сотрудники органов местного самоуправления обследуют объекты жизнеобеспечения. Предварительно установлено, что жертв и разрушений нет.

Напомним, первое мощное землетрясение произошло вчера утром. В Иркутской области в результате были повреждены несколько зданий. Как сообщало ИА REGNUM, второе, вечернее сейсмособытие оказалось слабее, по словам местных жителей. Но и оно напугало горожан, многие из которых в соцсетях признались, что боятся ложиться спать.

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