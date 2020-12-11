Джакарта, , 08:02 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Битунге индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает Detik.

Согласно агентству метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 10 декабря 2020 года в 22:04 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 131 км к востоку от Битунг-Сулута на глубине 10 км.

Известно, что землетрясение ощущалось в Тернате и Манадо.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара на стыке трёх литосферных плит.