Иркутск, , 07:48 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1037 человек, причём 13 из них погибли за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 11 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 35 379 человек (+283 за последние сутки). Госпитализированы 3694 пациента (-4 за последние сутки).

Выздоровели 30 918 пациентов (+244 за сутки). Кроме того, по утверждению медиков, 160 пациентов с коронавирусам скончались, но их смерть не была связана с COVID-19 (+4 за сутки).

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