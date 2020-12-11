Кудымкар, Пермский край, , 07:43 — REGNUM В Кудымкарском районе Пермского края на территории трех ферм СПК «Колхоз имени Кирова» с конца ноября зафиксирована массовая гибель крупного рогатого скота. Проводится внеплановая проверка. Приняты меры по локализации заболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

В рамках проверочных мероприятий в колхозе уже установлены нарушения биологической защиты хозяйства. Хранение вакцин осуществляется с нарушением условий. Схемы вакцинации скота нарушены.

По результатам исследований Удмуртского ветеринарно-диагностического центра, анализ биоматериала больных коров показал, что у крупного рогатого скота коронавирусный энтерит и ротавирусный энтерит. Людям эта инфекция не передаётся, так как она не является общей для человека и животных.

СМИ сообщают, что на 2 декабря на фермах сельхозкооператива погибли 78 животных: 25 коров и 53 телёнка.