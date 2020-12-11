Барнаул, , 07:41 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1260 человек (+15 за сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8202 человека, +69 за сутки) и ОРВИ (13 707 человек, + 133 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 28 579 человек (+223 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 505 (за сутки данные не изменились), к аппаратам ИВЛ подключены 125 пациентов (минус один пациент за сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 935 (+18 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 25 105 человек (+211 за сутки).

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