Кемерово, , 06:57 — REGNUM В Кемеровской области по подозрению в убийстве ребёнка задержана супружеская пара. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство малолетнего». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 9 декабря 2020 года супруги приехали в частный дом родителей, чтобы забрать двухлетнего сына. В доме они обнаружили одежду мальчика, но самого ребёнка не было. Бабушка с дедушкой находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Тело сына они обнаружили рядом с домом. Они вызвали следователей и полицейских.

«Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти ребёнка, — уточнили в ведомстве. — В настоящее время 52-летний мужчина и 48-летняя женщина задержаны, с ними работают следователи».

Расследование дела продолжается.