Веллингтон, , 06:24 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,9 у побережья Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 618 километрах к северо-востоку от населенного пункта Фангареи. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 97,8 километров. Информации о пострадавших не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Королевства Тонга. Его очаг находился в 366 километрах от города Нукуалофа на глубине 40 километров. Сведений о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение произошло у берегов Тонга