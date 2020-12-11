Иркутск, , 06:16 — REGNUM Если бы не бдительность сотрудников иркутской таможни, крупная партия контрабандного леса стоимостью 36,5 миллионов рублей была бы переплавлена в Узбекистан и Таджикистан. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Пиломатериалы сосны и сибирской лиственницы в объеме 5800 кубометров злоумышленники намеревались вывезти, заключалв внешнеторговые контракты через три подконтрольные им фирмы, зарегистрированные в Иркутской области. При таможенном декларировании предоставлялись фиктивные договоры купли-продажи товара, подтверждающие право владения, пользования и распоряжения экспортируемой древесиной».

В отношении двух предпринимателей и одного ООО возбуждены уголовные дела о контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). За это предполагается от трех до семи лет лишения свободы и штрафы.